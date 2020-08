GroenLinks-Kamerlid Buitenweg stopt na verkiezingen

Kathalijne Buitenweg stopt als Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Ze maakt haar termijn nog af, maar stelt zich niet verkiesbaar voor de verkiezingen in maart volgend jaar.

In een verklaring schrijft het 50-jarige Kamerlid dat ze zich de afgelopen tijd heeft afgevraagd wat ze nog meer wil. "Dit jaar, waarin ik ernstig ziek bleek en daarna onverwacht snel weer beter, lag die vraag ineens prominent op mijn bordje."

Plek twee

Het Kamerlid schrijft dat ze nog geen nieuwe baan heeft. "Ik merk dat ik ernaar uitkijk om nieuwe wegen te verkennen, om andere rollen te vervullen."

Buitenweg zit sinds 2017 in de Kamer en is vicefractievoorzitter. Bij de vorige verkiezingen stond ze na Jesse Klaver op plek twee van de kieslijst. Buitenweg houdt zich in de Tweede Kamer vooral bezig met justitie en politie. Ervoor was ze tien jaar Europarlementariër.