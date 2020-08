Podcast De Dag - Wat Navalny gevaarlijk maakt voor Poetin

In podcast De Dag vertelt Rusland-kenner Helga Salemon over het onderzoek dat de Russische oppositieleider Navalny al jaren doet naar corruptie door Russische machthebbers en hoe dat de elite in de problemen brengt. Hij werkt met een groot team dat volgens haar op een razend knappe manier allerlei explosieve informatie boven tafel krijgt. Naast dit 'journalistieke' werk, profileerde Navalny zich in de loop der jaren steeds meer als politicus waar het Kremlin niet meer omheen kan.

Aleksej Navalny ligt sinds dit weekend in een ziekenhuis in Berlijn nadat hij donderdag tijdens een binnenlandse vlucht in Rusland onwel was geworden. Zijn medewerkers denken dat hij is vergiftigd. Navalny is eerder al op verschillende manieren tegengewerkt en het is ook bepaald niet de eerste keer dat vijanden van het Kremlin iets overkomt. In de podcast kijken we naar verschillende zaken die doen denken aan wat er nu met Navalny is gebeurd.