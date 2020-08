Koning over foto: 'Hadden coronaregels moeten naleven'

In een Twitterbericht hebben koning Willem-Alexander en koningin Máxima gereageerd op de commotie die is ontstaan over een vakantiefoto. Daarop is te zien dat het koningspaar, op vakantie in Griekenland, poseert met een man, volgens RTL Nieuws een restauranteigenaar op het eiland Milos. De drie staan dicht bij elkaar.

Koning en koningin schrijven in het bericht dat ze "in de spontaniteit van het moment" niet goed op de afstand hebben gelet. "Dat hadden we natuurlijk wel moeten doen. Want ook op vakantie is naleven van coronaregels essentieel om het virus eronder te krijgen."

Twitteraars reageren over het algemeen met begrip op het fotomoment. "Het kan iedereen gebeuren", "Zo'n moment is bij iedereen vast te leggen", "U bent gelukkig ook maar een mens", is te lezen in de reacties onder de tweet.