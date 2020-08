'Verplichte taxatie jaagt huiseigenaar onnodig op kosten'

Een echtscheiding, verbouwing of renteverlaging van de hypotheek: vanaf juni 2021 moeten huiseigenaren bij elke wijziging van de hypotheek verplicht een nieuwe taxatie van hun woning laten maken door een taxateur die ter plekke komt kijken. Het nieuwe Europese voorschrift kan mensen honderden euro's extra kosten, schrijft het Financieele Dagblad. Nu volstaat meestal een online - en goedkoper - taxatierapport, een WOZ-verklaring van de gemeente of helemaal geen taxatie.

De wijziging is het gevolg van een nieuwe richtlijn van de Europese bankentoezichthouder (EBA) die volgend jaar van kracht wordt. De EBA wil daarmee de risico's voor banken beperken. Zonder waardebepaling een hypotheek accepteren, kan ertoe leiden dat de hypotheek hoger wordt dan de waarde van het huis. De maatregel geldt niet voor andere hypotheekverstrekkers zoals verzekeraars.

De Nederlandsche Bank (DNB) kan van de Europese richtlijn afwijken, maar lijkt dat vooralsnog niet van plan. Het kabinet, banken en huiseigenaren voelen weinig voor de richtlijn.

Slecht idee

Vereniging Eigen Huis (VEH) noemt de taxatieplicht een "slecht idee" dat huiseigenaren bovendien "onnodig op de kosten jaagt". "Dit is disproportioneel. Bij iedere verandering van de hypotheek, hoe klein ook, zul je straks je huis opnieuw moeten laten taxeren door een taxateur. Ook als je oversluit naar een lagere rente, zoals veel mensen nu doen", zei een woordvoerder in het NOS Radio 1 Journaal.

Zit een waardebepaling vanaf juni volgend jaar niet in het dossier, dan kunnen sancties volgen. De VEH noemt dat overdreven. "In Nederland hebben we dan wel de hoogste hypotheken van Europa, maar ook het laagste uitvalpercentage. Er zijn maar weinig mensen die hun hypotheek niet kunnen betalen. Dus welk probleem los je hiermee op?"

DNB moet voor het einde van deze week aan de Europese toezichthouder laten weten of ze een uitzondering maakt. "Het zou helpen om een uitzonderingspositie aan te vragen, maar ik acht het niet waarschijnlijk", zegt beleidsadviseur Robin Beentjes van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in het FD. '