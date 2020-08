Burgemeester Beverwijk bezorgd over negeren regels op De Bazaar

Burgemeester Smit van Beverwijk vindt het zorgelijk en onbegrijpelijk dat De Bazaar gisteren het bevel om een aantal hallen van de markt te sluiten heeft genegeerd.

"Ik heb me verbaasd over hun houding. Het besmettingsrisico is er namelijk enorm. Het zou jammer zijn als de hele Bazaar moet sluiten", zei hij tegen NH Nieuws.

De organisatie van De Bazaar wilde gisteren geen gehoor te geven aan het bevel van de veiligheidsregio om vier markthallen te sluiten. Er was vastgesteld dat er onvoldoende afstand werd gehouden. Het besluit kwam voor De Bazaar "uit de lucht vallen" en de organisatie en de ondernemers voelden zich "overvallen". Aan het einde van de dag werden de betrokken hallen door de politie ontruimd.

Afstand bewaren

"We hebben vrijdag een gesprek gehad met alle betrokkenen en een bezoek gebracht aan De Bazaar en dat was echt niet om te vieren dat het goed gaat. Dat weten zij ook. In dat gesprek is duidelijk gemaakt dat er maatregelen moeten worden getroffen om de afstand te kunnen bewaren", zegt Smit.

De ondernemers en de organisatie verwijten het de burgemeester dat de veiligheidsregio zaterdagavond pas met een sluitingsbevel kwam.

"Dit toont juist aan dat we alles doen wat mogelijk is om De Bazaar open te houden", zegt Smit daarover. "We hebben die zaterdag geobserveerd en het was onverantwoord druk. Dit wilden wij op zondag voorkomen."

Geen provocatie

De burgemeester begrijpt de emoties en het 'machteloze gevoel' bij de organisatie van de markt, zegt hij. "Maar ik kan op geen enkele wijze verantwoorden dat dit op deze manier doorgaat. We moeten covid serieus nemen. Het kan niet dat ik bij onbeheersbare situaties niet optreed."

Zo'n twintig agenten ontruimden de vier hallen vlak voor sluitingstijd, maar dat was volgens Smit geen provocatie. "We communiceren veel, er was beloofd dat er maatregelen zouden worden genomen. Maar dit bleek dus niet genoeg."