Mbo's beginnen weer, zorgen bij studenten om te weinig praktijklessen

Zo'n 500.000 mbo'ers gaan vanaf vandaag weer naar school. Vorige week gingen de eerste basisscholen en middelbare scholen al open, nu volgt het mbo. Met één groot verschil: studenten moeten hier wél 1,5 meter afstand van elkaar houden.

Mbo's hebben er hun gebouwen op ingericht, met bijvoorbeeld looproutes en spatschermen. En ook het komende schooljaar zal er -vanwege het feit dat niet iedereen tegelijkertijd op school terechtkan- nog veel online les worden gegeven.

Het leidt tot gemengde gevoelens, bijvoorbeeld bij de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB). Ze kijken ernaar uit dat studenten weer op school terechtkunnen, maar tegelijkertijd zijn er zorgen over hoe weinig studenten dat kunnen.

"We horen van veel studenten dat ze maar één of twee dagen per week les op school krijgen. Voor studenten die bijvoorbeeld voor elektricien of verpleegkundige studeren, gaat die ene fysieke schooldag in de week simpelweg niet werken. Praktisch onderwijs staat in het mbo centraal, maar dat kan op deze manier niet goed gegeven worden", zegt voorzitter Noah Hajji.

Erg stroef

Ook het Nova College in Haarlem worstelt met het aankomende corona-schooljaar. "Onze studenten kiezen voor praktijkonderwijs. Niet voor theoretisch onderwijs, en zeker niet voor digitaal onderwijs", zegt bestuurder Talitha van den Elst. "Praktijkervaring kun je alleen maar opdoen in praktijklessen of in stages", zegt ze in het NOS Radio 1 Journaal.

"We kiezen ervoor om de eerstejaars zoveel mogelijk naar school te laten komen. Zij hebben vanaf maart geen fysieke lessen meer gehad, en zijn al vijf maanden uit hun ritme. Dit zijn jongeren van 16 of 17 jaar, juist zij hebben de binding met hun studie hard nodig."

Laatstejaars zullen het juist vaker moeten doen met online les. En dat verloopt soms erg stroef, merkt het JOB. "Het wisselt nu erg per docent en vak of de lessen goed online gegeven kunnen worden. Sommige docenten zijn er niet zo handig mee, en dan zien we dat studenten motivatie verliezen of zelfs afhaken", aldus Hajji.

Een andere vrees van het JOB is ook dat vmbo'ers na hun middelbare school nu eerder zullen kiezen voor de havo, dan voor een mbo-opleiding. Op de havo kan je immers wel hele dagen naar school, terwijl je op het mbo online lessen moet volgen. Of dat ook daadwerkelijk gebeurt, is nog niet terug te zien in cijfers van DUO. Pas in het najaar wordt daar duidelijkheid over verwacht.

21.000 stageplekken te weinig

Een ander gevolg van de coronacrisis: het enorme stagetekort. Voor het komende schooljaar zijn er 21.000 stageplekken te weinig in het mbo, becijferde de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Van den Elst van het Nova College herkent de problemen. "De horeca, het toerisme en de zakelijke dienstverlening zijn flink getroffen. Bedrijven zijn bezig met overleven, zij hebben helemaal geen energie voor studenten." Met vervangende opdrachten of uitstel van de stage proberen ze studenten toch zo goed en kwaad als het kan stage te laten lopen.

Minister Van Engelshoven maakte in mei bekend dat er 30 miljoen euro vrijkomt voor voldoende stage- en werkplekken voor mbo'ers. Maar daar merken de studenten die de komende maanden aan hun stage beginnen nog weinig van, zegt Hajji. Hij hoopt dat bedrijven die in zwaar weer zitten toch gaan kijken hoe ze stagiairs kunnen begeleiden.