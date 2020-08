Slachtoffers terrorist Christchurch aan het woord, vonnis deze week

De terrorist die vorig jaar maart in Christchurch in Nieuw-Zeeland 51 mensen doodde bij twee moskeeën hoort deze week het vonnis. Vandaag is de eerste van vier zittingsdagen, die uitmonden in de uitspraak. Op dag één kwamen nabestaanden aan het woord, evenals de aanklager.

De laatste zei dat de dader, de 29-jarige Australiër Brenton Harrison Tarrant, de terroristische aanslag op moskeegangers maanden heeft voorbereid. De rechts-extremist liet onder meer een drone boven een van de moskeeën vliegen om een overzicht te krijgen van vluchtroutes. Ook was hij volgens de aanklager van plan om de gebedshuizen in brand te steken.

In zijn auto lagen zes vuurwapens, hoorden de rechters. Ook had de aanslagpleger vier gascilinders bij zich, waarmee hij de moskeeën in brand wilde steken. Tegenover de politie zei Tarrant dat hij spijt had dat hij dat niet had gedaan. Oorspronkelijk zou hij ook van plan zijn geweest om nog een derde moskee aan te vallen. Voordat hij dat kon doen, werd hij door de politie onderschept.

Bekentenis

"Je hebt je eigen menselijkheid vermoord, en ik denk niet dat de wereld jou zal vergeven voor je verschrikkelijke misdaad", sprak de moeder van een 33-jarige vrouw die om het leven kwam bij de aanslag. "Je dacht dat je ons kapot kon maken. Daar heb je jammerlijk in gefaald." De komende dagen komen tientallen slachtoffers en nabestaanden aan het woord.

Tarrant, die uiteindelijk een volledige bekentenis heeft afgelegd, laat zich niet vertegenwoordigen door advocaten. Hij toonde in de rechtszaal nauwelijks emotie terwijl hij luisterde naar slachtoffers. De Australiër kan maximaal levenslang krijgen zonder kans op vervroegde vrijlating, dat zou een primeur zijn in Nieuw-Zeeland.