Ondanks halvering aantal reizigers volgend jaar meer treinen op spoor

Opnieuw wordt het volgend jaar drukker op het Nederlandse spoor. Ondanks de coronacrisis en de flinke daling in het aantal reizigers, blijft het aantal treinritten in 2021 groeien. Dat staat in de capaciteitsverdeling die spoorbeheerder ProRail vandaag naar de vervoerders stuurt. Op basis van die verdeling worden de dienstregelingen voor de reizigers gemaakt.

Om precies te zijn staan er volgend jaar 2.172.187 ritten met passagierstreinen ingepland, bijna 3000 meer dan dit jaar. Zo rijdt er straks een extra sneltrein tussen Groningen en Leeuwarden en komt er een nachttreinverbinding tussen Amsterdam en Wenen. "Al die nieuwe treinen hebben een plaats nodig op het spoor, zonder dat ze andere treinen hinderen. Daarom verdelen we de capaciteit op het spoor elk jaar opnieuw", vertelt Sybren Hazenberg van ProRail.

Behalve extra treinen moet de nieuwe verdeling ook leiden tot een verbetering van bestaande verbindingen. Zo rijdt de intercity naar Berlijn straks tien minuten sneller door Nederland en hebben reizigers in Groningen, Leeuwarden, Geldermalsen en Baarn vanaf 2021 snellere overstapmogelijkheden.

Minder lange treinen

Toch is het een ander jaar dan anders. Afgelopen maanden liep het aantal treinreizigers fors terug. Op een gegeven moment zat er nog maar 10 procent van het normale aantal reizigers in de trein. Inmiddels is dat gegroeid naar 40 procent, maar nog ver verwijderd van het oude niveau. Toch vinden zowel ProRail als de vervoerders minder treinen inplannen geen optie: "Dat zou echt een stap terug zijn. Zeker als het leven straks hopelijk weer normaal is, hebben we die treinen echt keihard nodig", zegt Hazenberg.

En ook de Nederlandse Spoorwegen laat weten: "NS gaat door met het verbeteren en uitbreiden van de dienstregeling. Dit jaar én de jaren daarna. Voor reizigers is dit enorm belangrijk. Tijdens corona, zodat ze prettig en verantwoord kunnen reizen. En na corona, zodat we weer meer reizigers kunnen ontvangen." Het teruggelopen aantal reizigers kan er wel toe leiden dat er minder lange treinen worden ingezet, laat regionale treinvervoerder Arriva weten.

Zomaar minder treinen inzetten, is ook eigenlijk geen optie omdat het te veel invloed heeft op bijvoorbeeld overstaptijden, zegt Hazenberg. "We zijn jaren bezig met een capaciteitsverdeling. Sterker nog, de verdeling voor 2022 is eigenlijk al voor tachtig procent klaar. We kijken zelfs al vooruit naar de plannen voor 2040. Zomaar even een nieuwe opzet maken, kan dus niet."

Het zijn volgens Hazenberg namelijk juist de details waar ze jaren aan werken, die van grote invloed kunnen zijn op reizigers en vervoerders. "Zo hebben mijn collega's dit jaar een knap staaltje werk verricht in Dordrecht. Doordat de brug daar nu op een slimmer moment opengaat, ontstaat er ruimte voor een extra goederenpad. Dat betekent dat er straks extra goederentreinen kunnen rijden, heel belangrijk op die drukke route."