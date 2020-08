Dode man gevonden in woning Sint-Michielsgestel; verdachte aangehouden

In Sint-Michielsgestel is aan het begin van de avond in een huis een dode man gevonden. De politie heeft een verdachte aangehouden.

De politie wil nog niks kwijt over wie de dode man is en wat de rol is van de verdachte. Ook is niet duidelijk hoe de man om het leven is gekomen. De politie gaat uit van een misdrijf.

De Regent Smitsstraat is aan beide kanten afgezet. De politie doet onderzoek in de woning. Getuigen wordt gevraagd zich te melden.