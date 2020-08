Bekladding van oorlogssymbool Oradour-sur-Glane schokt Frankrijk

In Frankrijk is een herinneringscentrum voor een beruchte SS-slachting in de Tweede Wereldoorlog beklad. Het centrum staat in het dorp Oradour-sur-Glane, in Midden-Frankrijk in de buurt van de stad Limoges. Daar vermoordden in juni 1944 Duitse Waffen-SS-troepen alle 642 inwoners.

Bij de ingang van het herinneringscentrum is graffiti aangebracht op letters op de gevel, waardoor er nu teksten staan die de misdaden van de nazitroepen ontkennen. Het woord 'martelaar' op de gevel is met witte verf doorgestreept en daarnaast is 'leugenaar' geschreven, met daarbij de naam van een Holocaustontkenner.

De bekladdingen werden vanochtend ontdekt toen het centrum openging. Inmiddels is er een blauw zeil overheen gehangen en het centrum is vandaag gewoon open geweest.

"U begrijpt dat wij geschokt zijn", zegt de burgemeester van Oradour-sur-Glane. En ook in de rest van Frankrijk is de verontwaardiging groot. President Macron spreekt van een "ongehoorde daad" en de Franse premier Castex zei vanavond: "Het bevuilen van deze plaats van bezinning is ook het bevuilen van de herinnering aan onze martelaren."

Symbool van nazi-barbarij

De moordpartij in het dorp staat voor de Fransen symbool voor de nazi-barbarij. De SS-troepen dreven de mannen in graanschuren bijeen en fusilleerden hen; vrouwen en kinderen werden de grote dorpskerk ingedreven waar explosieven stonden die tot ontploffing werden gebracht. De kerk brandde grotendeels af en vervolgens werden alle overlevenden in het dorp doodgeschoten.

De moordpartij geldt als de grootste massaslachting door de nazi's op burgers in Frankrijk. Na de oorlog werd het dorp herbouwd bij de ruïnes van het oude dorp, die als monument bleven staan. Het dorp wordt in heel Frankrijk beschouwd als gewijde grond.

Volgens de lokale autoriteiten is er nog nooit eerder een dergelijke bekladding geweest. President Macron heeft beloofd dat alles zal worden gedaan om degenen die erachter zitten te vinden.