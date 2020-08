Conflict over huisvesting studenten in Dronten escaleert: 'Ambtenaar bedreigd'

Het al langer durende conflict over de huisvesting van studenten in een woonwijk in Dronten-Noord, is geëscaleerd. Volgens de gemeente is een ambtenaar die overlegde met de bewoners in de wijk bedreigd. Er is aangifte gedaan bij de politie.

De medewerker is onmiddellijk van de zaak afgehaald. Er een externe medewerker ingehuurd als contactpersoon tussen de gemeente, bewoners en de Aeres Hogeschool, meldt Omroep Flevoland.

In Dronten is een vestiging van de snelgroeiende agrarische Aeres Hogeschool. De school bouwt vrijwel continu nieuwe woningen op de campus (dit jaar alleen al is een uitbreiding van 400 naar 600 studenteneenheden gepland), maar die zijn vooral voor de eerstejaars. Bij ouderejaars juicht de school het toe dat de studenten zelfstandig wonen.

"De campus is prima voor het eerste jaar, om je medestudenten te leren kennen", zegt ook Thomas Flipsen van studentenvereniging USRA. "Het is goed om daarna uit te vliegen naar een 'echt' studentenhuis in de wijk. Daar leer je zelfstandigheid en draag je meer verantwoordelijkheid, ook naar de buurt toe."

Te pas en te onpas vuurwerk

Maar de bewoners van een aantal straten in Dronten-Noord hebben al jaren moeite met de huisvesting van studenten. In november 2018 repte de regionale krant de Stentor over "onverzorgde woningen en tuinen, openbare dronkenschap, geluidsoverlast en wildplassen" door een groep van 55 tot 60 'probleemstudenten'. "Het is regelmatig (niet zelden 's nachts) erg onrustig in de wijk, er wordt jaarrond te pas en te onpas vuurwerk afgestoken, snoeihard gereden, ook in de wijk en zelfs over het trottoir gereden met motoren", zei een Drontenaar recent in de lokale krant.

Woningen uitkopen

De gemeente Dronten zette de kwestie meermalen op de agenda en had zich voorgenomen deze zomer met een oplossing te komen die voor iedereen acceptabel zou zijn. Wethouder Peter van Bergen kondigde aan dat hij een aantal studentenwoningen in Dronten-Noord wilde 'uitkopen'. De vraag is wat er gaat gebeuren nu de ambtenaar die hij vooruit had gestuurd om te praten, is bedreigd. Voorlopig zegt niemand iets over de aard van die bedreigingen, wie ze heeft geuit en wat de consequenties zijn.