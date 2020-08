Onderzoek Duits RIVM: vooral besmettingen thuis, minder op werk en scholen

In Duitsland raken de meeste coronapatiënten van wie de besmettingsbron kan worden achterhaald, besmet in hun privé-omgeving. Scholen en kantoren spelen bij de verspreiding van het virus nauwelijks een rol, blijkt uit onderzoek van het Robert Koch Instituut waarover Duitse media berichten.

Het instituut onderzocht de gegevens van ruim 55.000 geïnfecteerden, 27 procent van alle besmettingen in het land. Daaruit blijkt dat huishoudens en verpleeg- en verzorgingshuizen grotendeels verantwoordelijk zijn voor de verspreiding van het virus.

Bij een uitbraak thuis raakten gemiddeld 3,2 mensen besmet, in verpleeg- en verzorgingshuizen bijna 19. Volgens het instituut is het risico op besmetting zelfs nog hoger bij een uitbraak in een asielzoekerscentrum, waar gemiddeld 21 mensen besmet raakten.

Scholen, restaurants en kantoren

Op scholen waren er volgens het RKI 31 uitbraken en 150 besmettingen, terwijl de scholen lange tijd openbleven. Ook restaurants, hotels en kantoren waren volgens het instituut minder belangrijk voor de verspreiding van het virus. Uitbraken in de trein zijn volgens het RKI moeilijk te herleiden, omdat de identiteit van betrokkenen nauwelijks te achterhalen is.

"Naast spectaculaire uitbraken die landelijk bekend zijn geworden, zijn er vooral besmettingen in de familie en huiselijke kring die een paar gevallen per uitbraak laten zien", staat in het onderzoeksrapport. "Het samenleven in verpleeg- en verzorgingshuizen lijkt vaak tot overdracht te leiden, terwijl verspreiding in de open lucht, zoals in dierenparken, veel minder vaak voorkomt."

Gezondheidsdiensten vroegen deelnemers naar de mogelijke plaats van besmetting. Respondenten kregen dertig verschillende omgevingen waar ze uit konden kiezen. Uitbraken in kerken of vleesverwerkende bedrijven werden niet afzonderlijk geregistreerd, maar ondergebracht in bredere categorieën als "werkplek" of "vrije tijd".