21 migranten verdronken bij Canarische Eilanden

Bij de Canarische Eilanden zijn 21 migranten verdronken. Vijftien van hen zaten in een kajak. De andere zes waren opvarenden van een andere kajak. De Spaanse kustwacht wist tien overlevenden op te pikken. De kajak dreef op zo'n 180 kilometer ten zuiden van Gran Canaria, schrijft de Spaanse krant El Pais.

Naast deze twee kajaks vond de kustwacht ook een boot op anderhalve kilometer van Arguineguín, met daarin 36 mensen. Zij waren in goede gezondheid. Alle overlevenden zijn naar de haven van Arguineguín gebracht, in het zuiden van Gran Canaria.

De route tussen Afrika en de Canarische Eilanden was de laatste jaren minder populair omdat vooral Senegal - met financiële hulp van Spanje - veel mensen tegenhield. Maar de laatste tijd proberen steeds meer mensen Europa te bereiken via de Canarische Eilanden. De afstand tot het Afrikaanse vasteland is minimaal 150 kilometer.

"Het gaat met tientallen tegelijk op dit moment", zegt NOS correspondent Rop Zoutberg. "Dat heeft ook te maken met de strenge beveiliging van de Spaanse enclaves in Marokko en van de Middellandse Zee. Die route rond de Canarische Eilanden was er al rond de eeuwwisseling, maar is weer helemaal terug."