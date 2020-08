Welke gemeente telt (relatief) de meeste coronabesmettingen?

"Het gaat niet goed", zei premier Rutte deze week over het toenemende aantal coronabesmettingen. In de afgelopen week zijn er ruim 4000 mensen positief getest op het virus. Hoe heeft corona zich de afgelopen maanden over gemeenten verspreid?

Het RIVM meldde afgelopen dinsdag dat het aantal besmettingen per inwoner het hoogst is in de Randstad. In absolute zin lopen de gemeenten Amsterdam en Rotterdam voorop. Maar relatief gezien (het aantal coronagevallen per 10.000 inwoners) is de top 5: Bergen op Zoom, Rotterdam, Amsterdam, Gouda en Diemen.

In maart waren het voornamelijk Brabantse gemeenten die rood kleurden. Toen bestond de top 5 van gemeenten met de meeste coronagevallen per 10.000 inwoners uit Boekel, Bernheze, Uden, Peel en Maas en Landerd.

Coronagevallen per gemeente

In deze interactieve kaart is te zien hoe het coronavirus zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld, sinds het virus 27 februari voor het eerst in Nederland werd vastgesteld.

De kaart laat het aantal geregistreerde coronabesmettingen zien per 10.000 inwoner, per gemeente in de maanden maart tot en met augustus. De data zijn afkomstig van het RIVM. Voor app-gebruikers: klik eerst op de afbeelding: