Thuiswerkers callcenter klagen over strenge eisen; niet betaald bij internetstoring

Vakbond FNV maakt zich zorgen over de situatie van callcentermedewerkers die sinds de coronacrisis thuiswerken. Medewerkers klagen dat ze zich moeten houden aan te strenge regels, zegt de vakbond in Trouw.

Zo zeggen medewerkers van Teleperformance, een groot bedrijf in de sector, dat ze niet uitbetaald krijgen als het internet uitvalt, tenzij de medewerker kan bewijzen dat hij of zij er niets aan kon doen dat het internet eruit lag. "Dit is om mensen te stimuleren mee te denken over een snelle oplossing", laat het bedrijf weten aan Trouw.

Ook moeten medewerkers hun webcam aanzetten zodat een leidinggevende kan controleren of ze zich wel aan de regels houden. Het personeel is boos en vindt dat de werkgever dit niet kan eisen.

"Inloggen, uitloggen, naar de wc gaan, alles wat medewerkers doen wordt al gecontroleerd, dit is er nog een schepje bovenop", zegt FNV-bestuurder Elly Heemskerk.

De vakbond krijgt ook klachten van medewerkers bij andere grote callcenters. Die gaan onder meer over thuiswerkers die zelf moeten betalen voor hun laptop of telefoon. Ook wordt geëist dat mensen thuis een aparte werkruimte tot hun beschikking hebben, ook als ze krap wonen, zegt FNV.