Streep door carnaval in Brabants dorp vanwege corona

Het carnaval van C.V. De Pottebroakers in het Noord-Brabantse Geertruidenberg gaat komend jaar niet door. De voorzitter van de stichting zet er vanwege corona een streep door. "Het is een besluit met pijn in het hart", zegt Kees van Oosterhout.

Vanwege het coronavirus en de maatregelen om het virus in te dammen is carnaval vieren volgens Van Oosterhout niet wenselijk. De optocht, het jeugdcarnaval en diverse feesten gaan daarom niet door.

Dansen met de buurvrouw

"Met carnaval vieren we feest en na drie biertjes of wijntjes ga je toch met de buurvrouw dansen. Dat kan nu allemaal niet, dus dan is het ook onmogelijk om carnaval te vieren. We slaan helaas een jaartje over", zegt hij tegen Omroep Brabant.

Volgens de voorzitter is het niet te vroeg om een besluit te nemen voor een feest dat half februari gevierd zou gaan worden, omdat bouwclubs vroegen wat ze moesten doen. "De voorbereidingen voor de praalwagens voor de optocht zijn in volle gang. Dat kost veel tijd, geld en energie voor alle bouwers." Van Oosterhout vindt het daarom "niet eerlijk" om op het laatste moment de festiviteiten af te zeggen.

Bovendien is het onduidelijk of verenigingen zoals C.V. De Pottebroakers in Geertruidenberg wel een vergunning krijgen van de gemeente. De reacties van carnavalsvierders zijn overwegend positief, zegt de voorzitter. "Iedereen vindt het heel jammer, maar er is begrip voor de beslissing.

Het besluit geldt overigens niet voor Raamsdonksveer en Raamsdonk, de andere twee kernen van de gemeente Geertruidenberg. De carnavalsorganisaties in die dorpen maken plannen om carnaval in aangepaste vorm te laten doorgaan. "