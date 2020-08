Verrassing tijdens het diner: hoogzwangere koe wandelt door restaurant

Het was gisteravond even schrikken voor de gasten in een restaurant in Aarle-Rixtel. Toen de eigenaren van een drachtige koe haar van de ene stal naar de andere wilden verplaatsen, nam het dier een andere route. Ze liep een rondje door het restaurant, dat aan de boerderij vastzit. Het was op dat moment gevuld met gasten.

"We moeten er zelf wel heel erg om lachen", zegt Christa Migchels, eigenaar van zowel de eigenwijze koe als restaurant de Brabantse Kluis, tegen Omroep Brabant. "We waren de koe aan het verplaatsen. Het ging in het begin goed, ze liep netjes de stal in. Maar op een gegeven moment schrok ze en liep ze er weer uit, richting het terras."

Een deur van het restaurant stond open en de koe greep haar kans. "Ze liep netjes naar binnen, helemaal door het restaurant en toen weer via een andere ingang naar buiten. We konden er ook rustig achteraan lopen." Het ging volgens Migchels allemaal erg snel. "Ik dacht: moet ik iets doen of zal ik het laten gebeuren? Uiteindelijk hebben we het maar laten gaan. Het was erg bijzonder."

Gemengde reacties

De reacties op het terras en in het restaurant waren volgens Migchels gemengd. "Het was best druk in het restaurant. Veel mensen hebben het zien gebeuren. De een vond het eng, de ander juist grappig. Het was in ieder geval voor iedereen een beleving."

Het dier heeft tijdens haar wandeling niks beschadigd. "Het is natuurlijk een enorm beest. Maar ze liep heel rustig en heeft alles heel gelaten. Gelukkig heeft ze ook niks achtergelaten", vertelt Migchels. De koe is overigens vanochtend bevallen van een gezond kalfje.