Stormloop op gratis perenboompjes: 'Iedereen helpt elkaar'

De boerderij waar de bomen opgehaald konden worden, lag aan een smal zandweggetje. "Met al die auto's die ernaartoe reden en ervandaan kwamen was het allemaal een beetje passen en meten, maar de sfeer was goed", vertelt Verrij. "Iedereen hielp elkaar. Zo was er een oudere dame met een aanhangertje aan haar fiets en die heb ik geholpen om er vijf bomen op te laden. Het is een prachtig initiatief omdat je beter bomen kan planten dan vernietigen."

Tegels eruit, bomen erin

Duurzaamheidsorganisatie Urgenda is een van de organisaties achter Meer Bomen Nu, dat als doel heeft om deze winter 1 miljoen bomen gratis weg te geven. Tjeerd Hofstra van Urgenda stond vanochtend ook in Leeuwarden.

"We hopen dat heel veel particulieren met deze bomen een begin kunnen maken met hun vergroeningsplannen. Want bijna alle tuinen zijn tegenwoordig tegels. Dus als we de tegels eruit halen en we zetten er nu een perenboom in, dan hoop ik dat er straks weer een tegel uitgaat en er ergens bij een tuincentrum een volgende plant wordt aangeschaft." In Leeuwarden was de actie een groot succes, alle 4000 bomen waren binnen 45 minuten weg.

Gratis peren dus voor iedereen die dat wil, maar een donatie wordt op prijs gesteld om bijvoorbeeld de transportkosten van de bomen te dekken. Hofstra: "Het zou mooi zijn als mensen symbolisch bijvoorbeeld 1 euro willen doneren. Het hoeft niet veel te zijn, maar alles helpt."