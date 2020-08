Uitzonderlijk warme nacht door 'dekentje van bewolking'

Het was een extreem warme nacht. In het hele land bleef het ver boven de 20 graden en dat komt maar heel zelden voor, zegt meteoroloog Wilfred Janssen van Weerplaza.

De uitschieter was het zuiden van Limburg, daar werd het niet koeler dan 24,6 graden. En dat terwijl de landelijke hittegolf al een paar dagen achter ons ligt. De oorzaak van de 'plaknacht' was de bewolking die gisteren op het warmste moment tevoorschijn kwam.

"De wolken functioneerden als een dekentje", vertelt Janssen. "De warmte dicht bij het aardoppervlak kon daardoor niet wegkomen. Pas vanochtend trok een gebiedje met regen over het oosten van het land en werd het wat minder warm."

Geen officieel record

Het was daarmee mogelijk de warmste nacht ooit gemeten, wat zou neerkomen op een recordhoge minimumtemperatuur, maar die gaat niet als zodanig in de boeken. Dat komt omdat het KNMI de temperaturen in blokken van 24 uur registreert. Omdat de temperatuur vanavond lager wordt dan afgelopen nacht, wordt die gezien als minimumtemperatuur en is de temperatuur van afgelopen nacht geen record.

De hoogste minimumtemperatuur die op een dag is gemeten was die van 27 juli 2018. Het werd toen in het Gelderse Deelen niet kouder dan 24,4 graden.

Voorlopig geen warme nachten

Er is goed nieuws voor de mensen die 's nachts liever niet tussen klamme lappen liggen: de komende dagen en nachten worden aanzienlijk koeler.

Morgen overdag kan het langs de grens met Duitsland misschien nog 25 graden worden, zegt Janssen. Zeer waarschijnlijk is dat de laatste dag van de lokale hittegolf, die dan negentien dagen duurt.