'Bliksembranden' Californië breiden zich uit

Blikseminslagen die bosbranden veroorzaken in Californië worden een steeds groter probleem in de Amerikaanse staat. Nadat de gouverneur deze week al de noodtoestand afkondigde, hebben de branden zich alleen maar verder uitgebreid. Tot nu toe werden er deze week 11.000 blikseminslagen geregistreerd, die bijna 400 branden veroorzaakten.

Ten zuiden van San Francisco zijn zo'n 22.000 mensen geëvacueerd uit een gebied waar inmiddels ruim 16.000 hectare natuur in brand staat. Ook op andere plekken worden mensen geëvacueerd of moeten ze klaar staan om elk moment te kunnen vertrekken.

Noordelijker wordt het Californische wijngebied bedreigd. Daar raasden zeker negen branden door de heuvels, en gingen ruim 100 gebouwen in vlammen op. Door de branden is ook de luchtkwaliteit in een straal van honderden kilometers erg slecht.

Grenzen van hun kunnen

Meer dan 10.000 brandweermensen proberen het vuur te bestrijden, maar ze lopen tegen de grenzen van hun kunnen aan. De Californische brandweer heeft daarom hulp gevraagd aan andere Amerikaanse staten. Bij de branden kwamen tot nu toe drie mensen om en raakten er ruim 30 gewond.

De duizenden blikseminslagen die het vuur veroorzaken, zijn de ergste in bijna twintig jaar in de staat. Doordat het tegelijkertijd erg droog en heel heet is, regent het in de onweersbuien bijna niet. Daardoor kan het vuur zich nog sneller verspreiden.

Kijk hier hoe een wagen van de hulpdiensten door de vuurzee rijdt: