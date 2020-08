Koning Marokko waarschuwt voor nieuwe, strenge lockdown

De Marokkaanse koning Mohammed VI heeft de bevolking opgeroepen zich beter aan de coronamaatregelen te houden. Als dat niet gebeurt komt er opnieuw een strenge lockdown in het land, zo hield hij de Marokkanen voor.

Het versoepelen van de maatregelen in Marokko heeft geleid tot een snel oplopend aantal besmettingen in het land. Er komen dagelijks meer dan 1000 gevallen bij en dat is te veel voor het Marokkaanse zorgstelsel. Van maart tot juli gold een zeer strikte lockdown waarbij niemand het land in of uit mocht en mensen niet naar buiten mochten, ook kinderen niet.

"Sommigen hebben het opheffen van de beperkingen opgevat als het einde van de pandemie", zei de koning in een toespraak ter gelegenheid van een nationale feestdag. "Anderen hebben blijk gegeven van een onacceptabele zorgeloosheid en laksheid. Sommigen ontkennen zelfs dat er een pandemie heerst." Een groot deel van de bevolking, stelde hij, heeft lak aan de regels, zoals het dragen van een mondkapje, afstand houden en desinfecterende middelen gebruiken.

"Dat betekent, wat God verhoede, een terugkeer naar een totale lockdown en dat zal enorme psychologische, sociale en economische consequenties hebben."

Voorbeeldig gedragen

Drukke plekken als markten en winkelcentra worden weer volop bezocht en om het aantal besmettingen terug te dringen er in sommige plaatsen al vergaande maatregelen genomen. Grote steden als Marrakesh, Tanger en Fez zijn van de buitenwereld afgesloten, evenals sommige buurten van Casablanca.

"Ik wil u niet beschuldigen. Ik wil juist nadrukkelijk mijn zorgen delen over de sterke toename van het aantal besmettingen en doden", zei Mohammed. "Iedereen moet zich als een voorbeeldig en verantwoordelijk burger gedragen."