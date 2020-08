Leerlingen moeten wennen aan verplichte mondkapjes: 'Voelt een beetje gek'

Op meerdere scholen in Nederland zaten leerlingen vandaag met een mondkapje in de klas. Een aantal scholen stelde het dragen van een mondkapje verplicht bij de start van het nieuwe schooljaar.

Op de locatie Lariks van de scholengemeenschap CS Vincent van Gogh in Assen moeten alle leerlingen vanaf de vierde klas verplicht een mondkapje op in het gebouw. Docenten moeten dat alleen als ze door de gangen lopen, of als ze geen anderhalve meter afstand kunnen bewaren. De regel geldt in eerste instantie tot 1 september.

"Docenten voelen zich veiliger door deze regel", zegt locatiedirecteur Koos Nieuwland tegen RTV Drenthe. "Natuurlijk is het niet 100 procent waterdicht, maar we proberen de risico's te verkleinen."

Voor de scholieren is het wennen. "Ik vind het wel een beetje gek, omdat wij de enige school in Assen zijn met een mondkapjesplicht. Maar ja, het is wel voor onze eigen veiligheid natuurlijk", zegt een leerling.

Een andere leerling vraagt zich af of de mondkapjes helpen. "Iedereen doet 'm buiten gelijk af. Ik vraag me af hoeveel nut het dan heeft."