Belgische politie onder vuur na opduiken video van geweld tegen Slowaak

In België is ophef ontstaan na de publicatie van videobeelden waarop te zien is hoe de politie een Slowaakse arrestant hardhandig aanpakt op het vliegveld van Charleroi. De man raakte daarbij in coma en overleed enkele dagen later.

Het incident dateert van twee jaar geleden, maar het onderzoek naar de doodsoorzaak van de Slowaakse dertiger is nog altijd niet afgerond. Het OM in Charleroi liet destijds weten dat de man problemen veroorzaakte bij het boarden van een vlucht; hij zou hebben geweigerd zijn ticket te tonen en zou verward zijn geweest. Daarom werd hij opgesloten in een cel.

In de video is te zien dat de arrestant in zijn cel met zijn hoofd tot bloedens toe tegen de deur beukt. Vervolgens gaan agenten naar binnen om de man tot bedaren te brengen. Hierbij wordt een doek over zijn hoofd gedrukt waarbij een agent 16 minuten lang bovenop de Slowaakse man zit, meldt de Vlaamse omroep VRT. De agenten in de cel maken grappen, waarbij een van hen lachend de Hitlergroet brengt.

Doofpot

De weduwe van het slachtoffer reageert geschokt op de beelden. "Ik wil weten wat er is gebeurd en waarom ze zich zo gedroegen", zegt ze tegen de VRT. "Het leek dat er iets met mijn man aan de hand was, hij voelde zich niet goed. Maar de politie heeft mijn man de hele nacht genegeerd. Toen ze het bloed zagen, hadden ze hem eerste hulp moeten geven. In plaats daarvan zaten ze met zoveel mensen op hem. Hij kon niet goed ademen."

Ze vreest voor een doofpot, aangezien het gerechtelijke onderzoek al ruim twee jaar duurt. Haar advocaat eist nu eindelijk opheldering over de doodsoorzaak van de man, vader van een jonge dochter, na "deze opeenstapeling van agressie".

Volgens het OM in Charleroi is het onderzoek nog gaande. De federale politie laat weten te zullen ingrijpen als de conclusies van het onderzoek dat rechtvaardigen. De politie zegt de "interne richtlijnen" al te hebben aangescherpt na het incident.