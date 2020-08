Duitse minister oogst storm van kritiek met uitspraken over carnavalverbod

De Duitse minister van Volksgezondheid, Jens Spahn, wil het carnaval in heel Duitsland volgend jaar schrappen. Hij vindt carnaval vieren tijdens een pandemie te onveilig. "Het is wrang, maar zo is het", zou de CDU'er hebben gezegd.

Volgens de krant Rheinische Post zei Spahn op een bijeenkomst: "Ik ben zelf jeugdprins carnaval geweest en kom uit een carnavalsstad. Ik weet dus hoe belangrijk carnaval is voor vele miljoenen Duitsers, maar ik kan het me deze winter, midden in de pandemie, gewoon niet voorstellen."

Het protest liet niet lang op zich wachten. Vooral van carnavalsverenigingen komt heftige kritiek. Zij vinden de uitspraken van de minister voorbarig en te algemeen.

Jaarlijks hoogtepunt

De voorzitter van de Duitse carnavalsbond, Klaus Ludwig Fess, vindt het veel te vroeg om al evenementen af te zeggen: "Een algemene afgelasting van het hele carnavalsseizoen, daar stemmen wij niet mee in." Fess wijst erop dat het een economische ramp kan worden voor sommige steden waar carnaval een jaarlijks hoogtepunt is.

Voorzitter van de Keulse carnavalsvereniging Christoph Kuckelkorn wil niks weten van een jaar zonder carnaval. In het ochtendjournaal van de ARD zei hij: "Natuurlijk, een drukke optocht of feesten in de kroeg zit er misschien niet in, maar een pronkzitting moet kunnen. Je mag nu ook in het restaurant aan een tafel zitten." Een carnaval zonder alcohol? Ook daar moet volgens Kuckelkorn over worden nagedacht.

Uitdrukking van levensvreugde

De Duitse tv-presentator en komiek Bernd Stelter, die veel carnavalsuitzendingen presenteerde, roept op om dit jaar gewoon wat creatiever te zijn. "Natuurlijk zijn grote evenementen met 10.000 zingende en hossende carnavalsvierders niet mogelijk", zegt Stelter. "Maar afzeggen gaat niet. Carnaval staat op de kalender." En hij voegt eraan toe: "Het is een uitdrukking van levensvreugde, juist dat hebben we op dit moment nodig."

Uit Berlijn krijgt Spahn bijval. SPD-politicus Karl Lauterbach, de woordvoerder van die partij op coronagebied, twittert: "Spahn heeft natuurlijk gelijk. Zonder vaccinatie kan er geen carnaval plaatsvinden. En dat moet juist vroeg en openlijk worden gezegd, omdat er anders al grote economische en persoonlijke investeringen worden gedaan."