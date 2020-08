EU-leiders erkennen verkiezingsuitslag Wit-Rusland niet

Vrijdag werd al bekend dat de EU met sancties komt tegen president Loekasjenko en functionarissen die verantwoordelijk worden gehouden voor het geweld en de verkiezingsfraude. De personen op de sanctielijst kunnen niet meer bij hun Europese banktegoeden en zijn niet meer welkom in de EU.

Geld voor vrije pers

Na de top maakte Europese Commissie-voorzitter Von der Leyen bekend dat er 50 miljoen euro wordt vrijgemaakt om het land te helpen bij de bestrijding van het coronavirus.

Ook komt er 2 miljoen euro voor steun aan de slachtoffers van het geweld na de verkiezingen en 1 miljoen voor de vrije pers in Wit-Rusland. Von der Leyen zei verder dat EU-subsidies niet meer rechtstreeks naar de autoriteiten worden overgemaakt, maar naar het maatschappelijk middenveld.

"De maatregelen moeten Loekasjenko verder onder druk zetten", zegt correspondent Thomas Spekschoor. "Tot nu toe leek hij in ieder geval nog de steun van Hongarije te hebben, maar ook dat land erkent nu via de EU de uitslag van de verkiezingen niet. Daarmee staat Loekasjenko nog geïsoleerder."

Wit-Russisch probleem

Het is wel de vraag of de EU-maatregelen de Wit-Russische president het laatste zetje kunnen geven. "Ze kunnen Loekasjenko niet veel verder onder druk zetten", zegt Spekschoor. "De EU kan niet militair ingrijpen, als ze het al zou willen. Uiteindelijk is dit een Wit-Russisch probleem waarvoor in Wit-Rusland een oplossing gevonden moet worden, zei Michel."

De EU-president is dan ook geen voorstander van buitenlands ingrijpen. "De protesten gaan niet over geopolitiek", zei Michel.

Rusland zei zondag dat het president Loekasjenko steunt in het kader van verdragen tussen de landen. Daarin is afgesproken dat ze elkaar helpen als de veiligheid, de onafhankelijkheid en de soevereiniteit van de ander in gevaar komen.