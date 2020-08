'Onvrede bij Utrechtse agenten over aanpak rellende jongeren'

Binnen de Utrechtse politie neemt de onvrede toe over de aanpak van rellende jongeren in de stad, meldt NRC. Agenten vinden dat meer de nadruk moet liggen op het arresteren van jongeren die de rellen organiseren. Een agent spreekt van "dweilen met de kraan open".

In Utrecht zijn sinds vrijdag onlusten, waar grote groepen jongeren bij betrokken zijn. Gisteravond was het onrustig in de wijken Kanaleneiland, Zuilen en Ondiep.

Zaterdag werden in Overvecht 25 mensen aangehouden voor het belagen van agenten en vrijdag waren zo'n 250 jongeren in Kanaleneiland betrokken bij ongeregeldheden. Door de gemeente werd meerdere keren een noodbevel afgekondigd.

's Nachts achter ze aan rennen

Volgens NRC zeggen veel agenten niet te begrijpen dat aangehouden jongeren meestal binnen een dag weer op straat staan. Een agent zegt dat het vooral gaat om jeugd van Marokkaanse afkomst, die vaker met de politie in aanraking is geweest.

"We kennen die gasten uit onze wijk en we zouden ze 's ochtends gewoon van hun bed kunnen lichten", zegt een politieman uit de wijk Kanaleneiland. "In plaats daarvan moeten we 's nachts achter ze aan rennen."

Langere diensten

De Nederlandse Politiebond (NPB) zegt tegen de krant dat sprake is van een "breedgedeelde onrust en wens tot een andere aanpak". De voorzitter van de NPB, Jan Struijs, zegt dat "het de hoogste tijd wordt meer daders op te pakken in plaats van eindeloos te discussiëren over de oorzaken van de rellen".

Alle agenten in Utrecht is gisterochtend per app gemeld dat ze in de avond langere diensten moeten draaien. De late dienst eindigt voorlopig om 02.00 uur in de nacht, in plaats van om 23.00 uur. Een politiewoordvoerder zegt tegen NRC dat gekeken is hoe de werkdruk beter kan worden verdeeld. "Wij willen voorkomen dat medewerkers uitvallen."

Waarnemend burgemeester Den Oudsten zei maandag dat jongeren die verantwoordelijk zijn voor de onrust hard moeten worden aangepakt. Ook prees hij de aanpak van de politie. "Het is heel ingewikkeld om zoiets goed te doen", zei hij tegen RTV Utrecht. "Als mensen uit zijn op rellen en confrontaties is de kans groot dat het escaleert als de politie te snel ingrijpt."

Arrestaties voor opruiing

Gisteren zijn twee mannen van 26 en 22 jaar uit Hilversum aangehouden voor opruiing. Volgens het Openbaar Ministerie riepen ze via sociale media op tot de rellen van vrijdag in Kanaleneiland. Een van de twee wordt ook verdacht van het vernielen van een beveiligingscamera in die wijk.

In Amersfoort werd gisteren een 17-jarige jongen opgepakt voor het mishandelen van een cameraman tijdens de rellen van maandag.