IJsklontjes van moedermelk tegen corona? Onderzoekers zijn hoopvol

Onderzoekers van Amsterdam UMC hebben aangetoond dat moedermelk van vrouwen die met corona besmet zijn geweest antistoffen tegen corona bevat. In een laboratoriumomgeving zijn die stoffen krachtig genoeg om het coronavirus te neutraliseren. Het is nog de vraag of dit in het menselijk lichaam ook zo werkt, maar de onderzoekers zijn hoopvol.

Dat in moedermelk antistoffen zitten, was bekend. Ze zijn door de moeder aangemaakt en beschermen pasgeboren kinderen tegen luchtweginfecties. Dat antistoffen tegen corona ook in moedermelk kunnen terechtkomen, is nieuw.

Moedermelkbank

Onderzoeker Britt van Keulen werkt als arts bij de Nederlandse Moedermelkbank van Amsterdam UMC. Ze vertelde gisteravond bij Jinek dat zij dit voorjaar een mailtje kreeg van een donor, zelf ook een arts. De donor vroeg zich af of er in moedermelk van vrouwen die met corona besmet zijn geweest antistoffen tegen corona zitten.

Het Emma Kinderziekenhuis, onderdeel van Amsterdam UMC, startte een onderzoek. In eerste instantie werd aan dertig vrouwen gevraagd moedermelk af te staan, vrouwen van wie vaststond dat ze een coronabesmetting hadden doorgemaakt. In hun melk werden inderdaad antistoffen aangetroffen.

Ook na het verwarmen van de melk (pasteuriseren) waren deze antistoffen nog aanwezig. Dat is belangrijk, omdat moedermelk pas na pasteurisatie bruikbaar is voor andere mensen.

IJsblokjes

"Nu moeten we dus een stap verder gaan", zei directeur Hans van Goudoever van het Emma Kinderziekenhuis bij Jinek. "Het coronavirus komt eerst binnen in je keel en neus. Daar dringt het de cellen binnen en vermenigvuldigt het zich. Dan loopt het langzaam naar je longen en krijg je longontsteking en word je ziek. Als je kan zorgen dat het virus niet die cel binnenkomt, omdat hij zich niet kan binden, ben je op een goede manier met preventie bezig."

De onderzoekers denken een oplossing te hebben. "Je wil dat de antistoffen zo lang mogelijk in contact zijn met de slijmvliezen om echt dat beschermingslaagje te creëren", zei Van Keulen. "Als je het drinkt, is het snel weg. Ons idee is om het in de vorm van ijsblokjes te geven, dat het dus wat langer duurt, dat er langer contact is met de slijmvliezen om dat laagje te creëren."

Kwetsbare groepen

Zover is het nog niet. In een laboratorium kunnen antistoffen uit moedermelk het virus neutraliseren. Maar werkt het ook bij mensen? Daar is meer onderzoek voor nodig, bijvoorbeeld in verzorgingshuizen waar opeens een uitbraak is.

"Dan ga je er heel snel heen", zei Van Goudoever. "Dan zou je die melk tien dagen moeten geven. Daarna is het virus hopelijk weer weg uit dat verzorgingshuis en kun je ook weer stoppen."

De hele bevolking beschermen met antistoffen uit moedermelk zal niet mogelijk zijn. Daarvoor is er niet genoeg beschikbaar.

Veel vrijwilligers

Het Emma Kinderziekenhuis wil duizend vrouwen werven die elk 100 milliliter moedermelk willen doneren. De onderzoekers willen daarmee vaststellen welk percentage van de afgestane moedermelk antistoffen bevat. Om te doneren hoeft een vrouw niet besmet te zijn geweest. Ook vrouwen die ongemerkt besmet zijn geweest, hebben misschien antistoffen aangemaakt die in de melk te vinden zijn.

Een woordvoerder van Amsterdam UMC laat weten dat er al veel aanmeldingen binnen zijn, zowel via de mail als de telefoon.