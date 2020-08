Vals paspoort dat Ridouan Taghi gebruikte in handen van De Telegraaf

Het vervalste paspoort waarmee de hoofdverdachte in het Marengo-proces, Ridouan Taghi, uit handen van de politie wist te blijven, is in het bezit van De Telegraaf. De krant heeft het paspoort met de foto van een nog jonge Taghi afgedrukt op de voorpagina. Het is niet bekend hoe het document bij de krant is terechtgekomen.

Behalve het paspoort kreeg De Telegraaf ook de analyse van het paspoort in handen dat de politie maakte. Daaruit blijkt dat het om een echt paspoort gaat van een man uit Utrecht, Moushin L., maar de foto die erop staat is van Taghi zelf. Uit stempels blijkt dat de houder het paspoort in 2014 gebruikte om Marokko binnen te komen en ook dat hij in 2016 naar Dubai reisde, waar hij in december vorig jaar werd opgepakt.

De Telegraaf wist ook informatie over Moushin L. te achterhalen. Zijn naam komt voor in een proces-verbaal uit het onderzoek 26Koper dat aan het onderzoek naar de criminele organisatie van Taghi is gelieerd. Daarin staat dat L. op 25 januari 2016 is verhoord door de landelijke recherche in verband met de voorbereiding van liquidaties. De bende waar het om ging, zou door Taghi zijn geleid.

Taghi werd in dat onderzoek niet opgepakt, omdat hij wist dat de politie hem op de hielen zat, schrijft de krant. Hoe hij aan het paspoort kwam, is onduidelijk. Het OM zei tegen de krant dat er onderzoek wordt gedaan naar de afgifte van het paspoort.