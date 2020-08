Landelijke hittegolf na 13 dagen voorbij; warm weer blijft

Het werd vandaag 24 graden in De Bilt, 1 graad te weinig voor de voortzetting van de hittegolf. Die is daarmee na 13 dagen officieel voorbij.

Om van een landelijke hittegolf te spreken moet het bij het KNMI in De Bilt vijf dagen op rij minimaal 25 graden zijn, waarvan drie dagen boven de 30 graden. Het werd 28,3 op 5 augustus, de start van de reeks warme dagen. Hoewel het naar verwachting de komende dagen weer warm zal worden, is er nu niet officieel meer sprake van een hittegolf.

Volgens NOS-weerman Peter Kuipers Munneke was het een erg bijzondere hittegolf, mede door de meerdere warmterecords die zijn verbroken. "Het was heel erg warm, met een groot aandeel tropische dagen en hele warme nachten", zegt hij.

Warmterecord

Zo werd het acht dagen lang 30 graden bij het officiële meetstation in De Bilt, een uniek record. Ook was het de warmste week ooit gemeten, met een gemiddelde maximumtemperatuur van 33,1 graden.

Wat Kuipers Munneke ook opvalt, is het aantal hittegolven de afgelopen jaren. In 121 jaar, sinds de officiële metingen, waren er 29 hittegolven. "Daarvan waren er 15 in de eerste 100 jaar. Bijna evenveel als in de laatste 21 jaar."

Waarom het altijd over De Bilt gaat, legt NOS op 3 in deze explainer uit: