Nieuwe soorten koraal en zeesponzen ontdekt bij Galapagos-eilanden

Wetenschappers hebben diep in de zee bij de Galapagoseilanden dertig nieuwe ongewervelde diersoorten ontdekt. Ze vonden verschillende soorten zachte koralen, een broze zeester, elf zeesponzen en vier nieuwe kreeften.

De organismen leefden allemaal op de hellingen van drie bergen onderwater, die nu voor het eerst zijn onderzocht. In het onderzoek worden de ontdekte zeedieren de megafauna van de Galapagos genoemd. Een glasspons die werd gevonden was 1,5 meter lang, terwijl een vergelijkbare spons in ondiep water maar 10 tot 15 centimeter groot wordt.

Onbereikbaar terrein

De bevindingen lieten even wel op zich wachten. De expeditie van de onderzoekers was al in 2015 en gisteren verschenen de resultaten pas in het wetenschappelijke tijdschrift Scientific Reports.

Willem Renema, diepzeeonderzoeker bij Naturalis, snapt wel dat het zolang heeft geduurd voordat de onderzoekers konden publiceren. "We weten gewoon nog zo weinig van wat zich diep in de zee afspeelt, dat je als wetenschapper zeker wil weten dat het om een nieuwe soort gaat en niet om een bekende soort die zich heeft aangepast aan de diepte."

Zelf was Renema niet bij het Galapagosonderzoek betrokken. Hij doet op dit moment onderzoek doet naar de diepzee bij het Australische Great Barrier Reef. "Het is super fascinerend om te zien dat de zeebodem ook op die diepte zo divers is."