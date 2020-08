'Muiterij in Mali', onder meer Nederland roept burgers op binnen te blijven

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Nederlanders die in Mali zijn gewaarschuwd voor mogelijke onrust in het Afrikaanse land. Volgens de Noorse ambassade en een bron binnen de Malinese overheid zijn militairen van het Malinese leger in opstand gekomen. Dat gebeurde net buiten de hoofdstad Bamako.

Lokale media melden dat de militairen meerdere mensen zouden hebben ontvoerd, onder wie de minister van Economische Zaken. "Er is zeker sprake van muiterij. De militairen hebben zich tegen de regering gekeerd", aldus een bron binnen de regering. De Noorse ambassade zegt dat er nog meer soldaten onderweg zijn naar Bamako.

Het ministerie stuurde een sms naar Nederlanders die zich in Mali bevinden met het verzoek om voorzichtig te zijn en niet-noodzakelijke verplaatsingen uit te stellen. Hoeveel Nederlanders er precies in Mali zijn is niet bekend. De sms is verstuurd naar mensen die zich vooraf bij de ambassade hadden gemeld.

Andere landen waarschuwen ook

Ook de ambassades van Zweden en Australië hebben hun burgers gewaarschuwd voor de mogelijke onrust in het land. "We adviseren Australische burgers een veilig heenkomen te zoeken, binnen te blijven en lokale media te volgen", aldus de Australische ambassadeur. De ambassade van Frankrijk roept Fransen in de steden Kati en Bamako in een tweet op om niet naar buiten te gaan.