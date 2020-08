Afhandeling toeslagenaffaire gaat langer duren dan gedacht

De schadeloosstelling van ouders die gedupeerd zijn door de affaire met de kinderopvangtoeslag gaat langer duren dan gedacht, schrijft staatssecretaris Van Huffelen aan de Tweede Kamer. Sommige ouders zijn pas volgend jaar aan de beurt.

Van Huffelen zegt dat de operatie ingewikkelder is dan verwacht. "De voornaamste redenen hiervoor zijn dat het integraal beoordelen en het écht helpen van gedupeerde ouders om hun leven weer op orde te krijgen complexer blijkt dan gedacht. Gevolg is dat het aantal ouders dat dit jaar kan worden uitbetaald lager zal zijn dan mijn eerdere inschatting, tenzij versnelling mogelijk blijkt."

108 mensen geholpen

Er zijn duizenden ouders slachtoffer geworden in deze affaire. Zij werden ten onrechte aangemerkt als fraudeur en kwamen soms diep in de financiële problemen. In juli is begonnen met de individuele afhandeling. In die maand hebben 108 mensen compensatie gekregen. Zij ontvingen in totaal ruim 1,2 miljoen euro. Met het grootste deel van de ouders is persoonlijk contact geweest.

Kamerlid Leijten van de SP, die in nauw contact staat met de gedupeerde ouders. vindt het "onbegrijpelijk en ook onacceptabel" dat velen langer moeten wachten.