Vermogensbeheerder Van Lanschot Kempen koopt Hof Hoorneman Bankiers

Vermogensbeheerder Van Lanschot Kempen neemt Hof Hoorneman Bankiers over. Met de aankoop van deze kleine vermogensbeheerder wil Van Lanschot groter en sterker worden en profiteren van schaalvoordelen. Het overnamebedrag is niet bekendgemaakt. De toezichthouders moeten de overname nog wel goedkeuren.

Met Hof Hoorneman, opgericht in 1989, haalt Van Lanschot Kempen 1,9 miljard euro aan beheerd vermogen binnen. De 60 werknemers gaan ook mee naar de nieuwe eigenaar. Van Lanschot Kempen (bijna 1700 werknemers), beheert in totaal 80 miljard euro aan vermogen.

Markt

In het kader van de groeistrategie nam Van Lanschot de afgelopen jaren ook al de vermogensbeheeractiviteiten van Staalbankiers en UBS over. In Nederland is de vermogensbeheermarkt grotendeels in handen van de drie grootbanken ABNAmro, ING en Rabobank, en van Insinger Gilissen en Van Lanschot Kempen, Enkele tientallen kleine zelfstandige vermogensbeheerders, waaronder Hof Hoorneman, volgen op afstand van de grote partijen.

Van Lanschot Kempen is sinds 1999 beursgenoteerd en naar eigen zeggen de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland, opgericht in 1737.

Beleggers zijn ingenomen met de overname. Het aandeel Van Lanschot noteert 1,25 procent hoger op 16,16 euro.