Vervuild zeewater voor Haagse kust door stroomstoring

Zwemmen bij het Noorder- en Zuiderstrand bij Den Haag is momenteel verboden. Het negatieve zwemadvies is afgegeven nadat er gisteravond afvalwater ongezuiverd in zee was geloosd. Dat was nodig omdat een waterzuiveringsinstallatie door de urenlange stroomstoring van gisteren was uitgevallen.

De gemeente Den Haag waarschuwt in een bericht op Twitter voor het verontreinigde water voor de kust: