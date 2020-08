'Groter draagvlak voor rookvrije speeltuin'

Het aantal Nederlanders dat vindt dat locaties waar kinderen spelen rookvrij moeten zijn, wordt steeds groter, meldt De Telegraaf. Sinds 1 augustus zijn alle schoolterreinen rookvrij, maar op veel speel- en sportplekken mag nog steeds gerookt worden.

Uit een onderzoek onder 1358 volwassenen blijkt dat vrijwel iedereen vindt dat dit niet meer kan. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Gezondheidsfondsen voor Rookvrij, een samenwerking tussen de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds.

Vooral bij speeltuinen is het draagvlak voor het rookvrij maken gestegen: van 65 procent in 2015 naar 91 procent nu. Voor sportterreinen is het in een paar jaar gestegen van 81 naar 87 procent en voor kinderboerderijen van 88 naar 92 procent.

Voorzitter Michael Rutgers van Gezondheidsfondsen voor Rookvrij zegt in de krant dat "zien roken, doet roken". Hij roept alle bestuurders van sportverenigingen en speelplekken daarom op om hun terrein volledig rookvrij te maken.