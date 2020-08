Het virtuele circus van de Democratische partijconventie

Een Amerikaanse partijconventie kun je beste omschrijven als een politiek circus. De ene na de andere partijcoryfee draaft op om de presidentskandidaat de hemel in te prijzen. Er zijn hier en daar wat achterhoedegevechten over inhoudelijke punten op het verkiezingsmanifest, maar doorgaans is het all smiles en staan de neuzen dezelfde kant op.

Na de speechmarathon van vier dagen wordt de presidentskandidaat eensgezind op het schild gehesen. Die sluit dan de conventie af met een vlammende acceptatiespeech en een tsunami aan rood-wit-blauwe ballonnen.

Niets van dit alles natuurlijk in het jaar 2020 dat in het teken staat van de pandemie. Het coronavirus heeft alle campagnetradities aan gort geschoten. Grote campagnebijeenkomsten zijn uit den boze. De kandidaat die stad en land afreist om zieltjes te winnen? Vergeet het maar. Het campagnevliegtuig van Joe Biden sneuvelde en ook de partijconventies moesten eraan geloven. In Milwaukee in de staat Wisconsin is nog steeds een conventiecentrum met dranghekken en beveiligingspoortjes, maar het conventiecircus is nagenoeg virtueel geworden.

Belangrijke swing state

Voor de Democraten is dit een fikse tegenslag. In 2016 liet Hillary Clinton Wisconsin links liggen tijdens de campagne. Ze bezocht niet één keer de staat in de aanloop naar de presidentsverkiezingen. Clinton ging ervan uit dat Wisconsin een blauwe muur vormde die haar verkiezingsoverwinning zou veilig stellen. De staat stemde immers al vele jaren trouw Democratisch. Maar Donald Trump sloeg die blauwe muur aan diggelen en Wisconsin ging tot ontzetting van Clinton naar de Republikeinen.

Die fout wilden de Democraten niet opnieuw maken en het was van meet af aan duidelijk dat Wisconsin een prominente rol zou spelen in hun campagne. Ook Trump ziet de Badger State als een van de belangrijkste slagvelden in dit verkiezingsjaar en hij heeft de staat al meerdere keren bezocht in 2020. Het was een van de voornaamste redenen voor de Democraten om Milwaukee uit te kiezen als zetel voor hun conventie. Maar door de pandemie gebeurt er niets wezenlijks meer in de stad.

Eén groot Zoom-gesprek

Wat kunnen we de komende dagen dan verwachten? Normaal begint een conventiedag in de vroege ochtend en eindigt het 's avonds met een toespraak van een partijkopstuk die prime time wordt uitgezonden. Dit keer is de hele conventie ingedikt tot één groot Zoom-gesprek. Grote namen van de Democraten spreken de partijgenoten toe via een livestream of met een toespraak die van tevoren is opgenomen.

Maandagavond (Amerikaanse tijd) bijten Michelle Obama en senator Bernie Sanders het spits af. Opvallende spreker is de voormalige Republikeinse presidentskandidaat en oud-gouverneur John Kasich. Dinsdag spreken onder anderen Bill Clinton en het progressieve Congreslid Alexandria Ocasio-Cortez. Woensdag is het de beurt aan Hillary Clinton, Barack Obama en running mate Kamala Harris. Joe Biden sluit donderdag de conventie af om 22 uur Amerikaanse tijd met zijn acceptatiespeech.

Ook Trump blijft bezig

Donald Trump zit overigens niet stil. Het is een ongeschreven regel dat je je politieke tegenstanders met rust laat tijdens de conventie, maar de president heeft daar uiteraard maling aan. De Republikeinen lanceren een waar tapijtbombardement aan campagnespotjes op televisie en online.

Trump reist deze week kriskras door het land voor een reeks campagnebijeenkomsten. Vlak voor de acceptatiespeech van Biden houdt hij een toespraak in Scranton, Pennsylvania, de geboorteplaats van Joe Biden. Zoals met alles in 2020 is er niets gewoons aan deze presidentsverkiezingen.