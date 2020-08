Stroomstoring in Den Haag na acht uur voorbij

De storing werd veroorzaakt door kortsluiting in een hoofdverdeelstation. Delen van het centrum, Scheveningen, Duindorp en het Statenkwartier zaten daardoor acht uur lang zonder elektriciteit. Winkels zoals supermarkten werden gedwongen hun deuren te sluiten.

Tien tramlijnen konden niet verder rijden. Vanaf 13.00 uur werd het tramverkeer deels weer opgestart. Ook de afvalwaterzuivering Houtrust kon tijdelijk niet draaien. Daar werd de Hagenaars gevraagd voorzichtig om te springen met hun waterverbruik.

Niet iedereen had acht uur lang last van de storing, Vanaf 12.15 uur was de stroom voor 4700 huishoudens in het centrum weer hersteld, voor de rest van de stad duurde het beduidend langer.

De stroomstoring duurde voor veel mensen langer dan vier uur. Daarom hebben zij recht op compensatie. Gemiddeld bedraagt die 35 euro per huishouden.