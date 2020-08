Winsum uitgeroepen tot 'mooiste dorp van Nederland'

Winsum is dit jaar door de ANWB uitgeroepen tot het mooiste dorp van Nederland. "Een prachtdorp" noemt de jury het, en daarmee wint de Groningse plaats van de andere kanshebbers Urk (Flevoland), Elsloo (Limburg), Oisterwijk (Noord-Brabant) en Hollum (Friesland).

30.000 Nederlanders brachten de afgelopen tijd hun stem uit. Daaruit ontstond een lijst van vijftig dorpen, waarvan uiteindelijk een top-5 overbleef. De uiteindelijke winnaar werd bepaald door een jury, die bestond uit Jaap Evert Abrahamse van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Marieke Haafkens, route-expert van de ANWB en cabaretier en taaldeskundige Wim Daniëls.

Allerlei bouwstijlen

Winsum, gelegen in de gemeente Het Hogeland, sprong er volgens de jury uit vanwege het gemoedelijke centrum, de beeldbepalende gebouwen en het dorpsleven met goede kroegen en een volwaardig winkelaanbod. Specifiek werd het Winsumerdiep met het haventje genoemd en de variatie in bouwstijlen uit verschillende eeuwen.

Burgemeester Henk Jan Bolding is blij met de verkiezing: "Prachtig hè?! Ik ben supertrots op deze uitverkiezing tot allermooiste dorp van Nederland. Het is ook zo terecht."

Hij onderschrijft de waarnemingen van de jury. "Het dorp is een reis door de tijd. De ontwikkeling van twee dorpen, verbonden door twee bruggen, De Boog en de Jeneverbrug. Er staan prachtige panden, je kunt heerlijk op een terrasje zitten maar Winsum ook beleven vanaf het water, dwars door het centrum."

Favoriet

De titel is een verdienste van de bewoners, zegt Bolding: "Zij zorgen dat er levendigheid is. We staan hier voor opgaven als schade door gaswinning en aardbevingen en hebben te maken met vergrijzing. Maar we hebben hier ook echte juweeltjes." Zijn persoonlijke favoriet is De Boog, een stenen boogbrug over het Winsumerdiep tussen het voormalige dorp Obergum en het dorp Winsum. "De brug verbindt beide kernen aan elkaar en vanaf de brug heb je zicht op de prachtige bebouwing".

Het is voor het eerst dat de ANWB deze verkiezing voor 'Allermooiste dorp' organiseert. Donderdag komt de directeur van de ANWB een bord uitreiken. Volgens de burgemeester zal dat een feestelijke gebeurtenis zijn. "We gaan met hem varen door het dorp en samen met de bewoners en ondernemers het succes vieren."