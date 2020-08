Douane vindt voor 75 miljoen euro aan cocaïne tussen ananassen

De douane heeft vannacht in de haven van Rotterdam een partij van 1000 kilo cocaïne onderschept. De drugs zaten verstopt in een container met ananassen uit Costa Rica en hebben een straatwaarde van 75 miljoen euro.

Volgens Rijnmond kwam de container zaterdag in Rotterdam aan met een zeeschip uit Antwerpen. De eindbestemming was een bedrijf in Barendrecht. Volgens het OM heeft dat bedrijf waarschijnlijk niets met de smokkel te maken.

De drugs zijn inmiddels vernietigd. Een speciaal team van de douane, de FIOD, de zeehavenpolitie en het OM in Rotterdam doen verder onderzoek.

Gisteren vond de douane ook al een grote lading cocaïne in de Rotterdamse haven. Toen ging het om 1100 kilo, met een straatwaarde van 82 miljoen euro. De drugs zaten in een container met bananen uit Ecuador.