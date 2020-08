Moskou: volgapparatuur gevonden in auto Russische diplomaat in Nederland

Rusland zegt dat in een auto van een Russische diplomaat in Nederland apparatuur is gevonden, waarmee de wagen kan worden gevolgd. Dat meldt het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring.

De apparatuur zou zijn aangetroffen in de auto van een Russische militaire gezant in Nederland. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou is dat een schending van internationale verdragen. "Zulke onvriendelijke acties maken de toch al moeizame band tussen beide landen nog ingewikkelder", staat in een verklaring.

Dominique Kuhling, de plaatsvervangend ambassadeur van Nederland in Moskou, is door het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken op het matje geroepen. "Zij kreeg te horen dat er onmiddellijk uitgebreide maatregelen moeten worden genomen om dergelijke incidenten te voorkomen", schrijft het Russische ministerie.

Premier Rutte wil in een eerste reactie niet veel kwijt over het nieuws. "Daar kan ik verder geen commentaar op geven, ik zag de berichten."

Russische hackaanval in Den Haag

Twee jaar geleden bracht de Nederlandse militaire inlichtingendienst MIVD naar buiten dat de Russische geheime dienst een hackaanval wilde plegen op het kantoor van de OPCW, de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens in Den Haag. Volgens de MIVD kon de aanval worden verhinderd en de vier betrokken Russische officieren werden dezelfde dag het land uit gezet. Rusland deed de beschuldigingen toen af als fantasieën.