CPB: economie groeit eind dit jaar weer, maar coronaklap dreunt na

De economie krimpt dit jaar met 5 procent, maar groeit in 2021 met 3 procent. De werkloosheid loopt op naar 7 procent. Dat staat in de ramingen en het concept-MEV (macro-economische verkenningen) van het Centraal Planbureau.

Vergeleken met andere landen komt Nederland nog goed weg en is de economische dreun minder hard. "Maar de klap is ongekend en moet zich grotendeels nog laten voelen", zegt CPB-directeur Pieter Hasekamp. De werkloosheid en faillissementen reageren met vertraging op de crisis.

In de groeiraming gaat het CPB ervan uit dat de steunmaatregelen van de overheid voor bedrijven in oktober niet worden voortgezet.

De ramingen van het CPB zijn overigens iets minder somber dan twee maanden geleden. Er werd toen uitgegaan van een economische krimp van 6,4 procent dit jaar en een groei van 3,3 procent volgend jaar.

Tweede golf

Bepalend voor het herstel is verder hoe de coronapandemie zich ontwikkelt. Als er een tweede golf komt en opnieuw grootschalige contactbeperkingen van kracht worden, krimpt de economie volgens het CPB ook volgend jaar en loopt de werkloosheid op naar 10 procent.

Het CPB vindt dat er niet alleen gekeken moet worden naar de impact op de economie en bedrijvigheid, want niet alles laat zich vangen in economische groeicijfers. "De coronacrisis heeft verder grote gevolgen voor zaken die raken aan de kwaliteit van het bestaan: we missen het vieren van een bruiloft of jubileum, de theater- en concertpodia zijn leeg en er zijn grote zorgen over eenzaamheid in verpleeghuizen."

De ramingen van het CPB vormen de basis voor het kabinetsbeleid en de begrotingen voor 2021.