Verkiezingen Nieuw-Zeeland uitgesteld vanwege nieuwe corona-uitbraak

Premier Jacinda Ardern heeft de aankomende verkiezingen in Nieuw-Zeeland met vier weken uitgesteld. Ze heeft het besluit genomen vanwege een nieuwe uitbraak van het coronavirus.

De parlementsverkiezingen stonden gepland op 19 september en zijn verschoven naar 17 oktober. Met het besluit wil Ardern de politieke partijen en andere betrokken de gelegenheid geven om maatregelen te nemen, zodat de stembusgang kan plaatsvinden, ondanks het coronavirus.

"Dit besluit geeft alle partijen de komende negen weken de tijd om campagne te voeren en geeft de kiescommissie voldoende tijd om ervoor te zorgen dat een verkiezing kan plaatsvinden", lichtte Ardern de beslissing toe.

Drie maanden coronavrij

Nieuw-Zeeland leek het coronavirus lange tijd buiten de deur te kunnen houden. Er werden drie maanden lang geen nieuwe besmettingen ontdekt, tot afgelopen week. Tot zondag werden 49 nieuwe gevallen bevestigd.

Vanwege het virus is in Auckland sinds kort een lockdown van kracht. Het is met 1,5 miljoen inwoners de grootste stad van het land. Sinds de pandemie begon zijn in Nieuw-Zeeland 1622 besmettingen met het coronavirus geregistreerd. 22 mensen overleden aan de gevolgen ervan.