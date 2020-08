Voorzitter Pelosi roept Amerikaans Huis van reces terug om postcrisis

Voorzitter Nancy Pelosi heeft het Huis van Afgevaardigden teruggeroepen van reces. Ze wil dat het Huis later deze week stemt over het beleid rond de Amerikaanse post. Er zijn de afgelopen tijd flinke vertragingen opgetreden bij de U.S. Postal Service. De Democraten vrezen nu dat het verloop van de presidentsverkiezingen in november, die per post verlopen, in gevaar komen.

In een brief schrijft Pelosi dat het Huis zal stemmen om te voorkomen dat de postdienst diensten wijzigt. Ze roept het parlement op om later deze week op de zitting te komen, volgens bronnen van persbureau Reuters mikt ze op zaterdag. Pelosi werkt aan een wet die garandeert dat de posterijen op dezelfde manier blijven werken als op 1 januari van dit jaar het geval was.

Democraten hebben president Trump er de afgelopen weken van beschuldigd dat hij de post expres onderuit haalt. Zo denkt hij meer kans te maken om herkozen te worden, omdat meer Democraten per post zouden stemmen. Deskundigen onderbouwen deze claim niet. Geen van de partijen komt er per post gunstiger uit. Zij maken zich meer zorgen over het tijdig verzenden van de stemmen.

De vertragingen bij de post zijn opgetreden sinds het aantreden van een nieuwe directeur die door Trump werd aangesteld. Om de financiën op te brengen zijn er sindsdien bezuinigingen doorgevoerd. Trump zegt geen extra geld uit te geven aan de noodlijdende postdienst omdat het tot kiezersfraude zou leiden, maar Amerika heeft al decennialang ervaring met stemmen per post. Elke presidentverkiezing brengen miljoenen Amerikanen zo hun stem uit. Er is geen bewijs dat dit leidt tot grootschalige fraude.

Alternatieven

Door de pandemie zijn Amerikaanse staten op zoek naar manieren om mensen veilig hun stem uit te kunnen laten brengen. Een overvol stembureau hoort hier niet bij. Met nog geen drie maanden te gaan tot de presidentsverkiezingen is stemmen per post daarom een politieke splijtzwam geworden. Voor veel staten is het nu de belangrijkste oplossing.