Brabantse wolf lijkt een blijvertje

Het lijkt erop dat er zich opnieuw een wolf heeft gevestigd in Nederland, op de Strabrechtse Heide in Brabant. Het zou de derde wolf zijn die zich in Nederland vestigt, na Drenthe en op de Veluwe. Wolvenliefhebbers juichen het toe, maar boeren en schapenhouders in Brabant allerminst.

Sinds begin dit jaar, toen de wolf voor het eerst is gesignaleerd, heeft het dier al 16 keer schapen gedood en een keer zelfs een jonge Schotse Hooglander. De boeren verwijten de provincie, verantwoordelijk voor het wolvenbeleid, te weinig te doen om hun vee te beschermen.

Schaapsherder Tanja Raams, die met haar schapen op de Strabrechtse Heide rondtrekt, is veel tijd kwijt met het plaatsen van nachtrasters, wolfwerende hekken die de provincie beschikbaar stelt. "Ze moeten op de grond goed aansluiten zodat de wolf er niet onderdoor kruipt en het gras moet kort zijn omdat de stroom die op de rasters staat, anders niet werkt." De afgelopen weken zag ze dat die rasters niet afdoende zijn. "De wolf rent langs de afrastering en jaagt zo de schapen op. Die breken vervolgens door de hekken en dan pakt de wolf ze." Afgelopen weekend is ze op die manier nog vijf schapen kwijtgeraakt.