Dierenpolitie neemt half miljoen bijen in beslag in Veldhoven

De dierenpolitie Oost-Brabant heeft vanochtend in de gemeente Veldhoven een half miljoen bijen in beslag genomen. De politie zegt dat de eigenaar van de bijen er niet goed voor kon zorgen; hij miste "kennis en kunde".

Volgens Omroep Brabant zijn de bijen het middelpunt van een ruzie tussen de eigenaar van een stuk grond en een imker die daar zijn bijenkasten heeft staan. De eigenaar van het perceel verbood de imker om zijn kasten te bezoeken, waardoor de imker niet goed meer voor zijn bijen kon zorgen.

Volgens de politie bestonden er twijfels of de bijen door grondeigenaar zelf juist werden verzorgd. "In het kader van dierenwelzijn is besloten de dieren direct onder te brengen bij een deskundig persoon."

De bijen moesten voor zonsopgang in beslag genomen worden, want zodra de zon opkomt vliegen ze uit. De dieren zijn naar een geheime locatie gebracht waar ze worden verzorgd. De grondeigenaar zal later door de politie worden verhoord. Ook is aangifte van diefstal tegen hem gedaan.