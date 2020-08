Jongen doodgestoken op straat in Almere

Bij een steekpartij in Almere is vannacht een dode gevallen.

Het jonge slachtoffer was een van de bezoekers van een besloten feest in een pand vlak bij het Baken Trinitas Gymnasium in Almere-Stedenwijk, meldt Omroep Flevoland. Buiten ontstond een vechtpartij. waarbij tussen 02.00 en 02.15 uur de jongen werd neergestoken.

Omstanders probeerden hem nog te reanimeren. Niet lang daarna is hij overleden. De politie, die niets wil zeggen over de identiteit van de jongen, heeft geen aanhoudingen verricht. Getuigen van de steekpartij wordt opgeroepen om zich te melden. "Er waren veel omstanders en meerdere mensen hebben gefilmd", laat een politiewoordvoerder weten.

Dinsdag was er ook al een steekpartij in Almere. Het slachtoffer raakte zwaargewond. Woensdag meldde een verdachte van die steekpartij zich in Hardenberg.