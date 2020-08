Strand IJburg weer open met lifeguards, hekken en borden

Strand IJburg is weer open. Er zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen. Het stadsstrandje aan de oostkant van Amsterdam was eerder gesloten door burgemeester Femke Halsema nadat donderdag twee mensen waren verdronken.

Vanaf vandaag zijn er lifeguards van de Amsterdamse reddingsbrigade en toezichthouders aanwezig om mensen te waarschuwen voor stromingen en koud water. Ze zullen badgasten wijzen op de veiligste zwemplek, meldt AT5.

Strand IJburg ziet er op het eerste gezicht uit als zoveel andere stranden. Maar het water is er levensgevaarlijk. Niet alleen omdat de stromingen van het Markermeer, rond Pampus en het IJ bij elkaar komen, maar ook omdat in de omgeving volop geheid en gebouwd wordt. Ook liggen er allerlei (bouw-) obstakels onder water.

Reanimatie op strand

Donderdagochtend werd het lichaam van een jonge vrouw aangetroffen in het water bij IJburg. Die avond kwam een 40-jarige man uit Badhoevedorp in de problemen. Hij werd nog op het strand gereanimeerd, maar overleed korte tijd later. Naar beide verdrinkingsgevallen wordt nog onderzoek gedaan.

De inzet van de Reddingsbrigade is niet de enige maatregel die het mogelijk maakt om het strand te heropenen. Het strand is bij de waterlijn afgezet met hekken - om het zo duidelijk te markeren als zwemgebied. Ook komen er extra borden om te waarschuwen. Naast de al bestaande ballenlijn waar het water 1,40 meter diep is, is er nu ook een ballenlijn bij 60 centimeter diepte, aldus NH Nieuws.