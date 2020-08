Drie doden bij eenzijdig ongeval in Finsterwolde

Bij een ongeluk in het Groningse Finsterwolde zijn drie doden gevallen. Een vierde persoon is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

De vier mensen zaten in een auto die in een flauwe bocht door nog onbekende oorzaak van de weg raakte en in brand vloog. De politie zegt dat er geen andere voertuigen bij het ongeluk betrokken waren.

Het ongeval vond even na 01.30 uur plaats aan het Modderland, even buiten het dorp.

De hulpdiensten rukten massaal uit, met onder andere meerdere brandweerauto's, ambulances en een traumahelikopter. Hoeveel personen precies bij het ongeluk betrokken waren, is niet bekend.