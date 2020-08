Mississippi zoekt vervanger voor gewraakte vlag

De Amerikaanse staat Mississippi heeft zo'n 3000 suggesties voor een nieuwe vlag teruggebracht tot negen kanshebbers. Het publiek mag binnenkort stemmen welk ontwerp het wordt.

De oude vlag van Mississippi was al jaren omstreden, omdat de staat als enige in de VS nog een verwijzing had naar de Confederatie, de staten die zich in de Burgeroorlog afscheidden omdat ze de slavernij wilden behouden. Na de dood van George Floyd vond men het tijd dat gewraakte symbool te vervangen.

Aan de oproep om nieuwe ontwerpen in te sturen werd massaal gehoor gegeven. Er waren serieuze ontwerpen gemaakt door professionele ontwerpers, maar ook in elkaar geflanste photoshop-ontwerpen en suggesties in wasco of potlood.

Magnolia en Kermit de Kikker

Vaak kwam een magnolia in het ontwerp voorbij, omdat de bijnaam van de staat naar die bloem verwijst. Ook een ster die bestaat uit vijf diamantvormen was populair, een verwijzing naar een belangrijk symbool van de indianen die in het gebied wonen. Het getal twintig kwam ook geregeld terug, omdat Mississippi de twintigste staat was die tot de unie toetrad.

Meer excentrieke suggesties hadden een plek ingeruimd voor Elvis Presley of Kermit de Kikker (allebei afkomstig uit de staat), of een enorme steekvlieg die veel voorkomt in het gebied.