VS vangt bot: wapenembargo tegen Iran niet verlengd

De VS is er niet in geslaagd het VN-wapenembargo tegen Iran voor onbepaalde tijd te verlengen. In de Veiligheidsraad wisten de Amerikanen alleen de Dominicaanse Republiek achter zich te krijgen. Rusland en China stemden tegen en de elf andere landen onthielden zich van stemming.

In 2015 sloot Iran het zogenoemde kernakkoord met zes grootmachten, waarin het land beloofde zijn atoomprogramma af te schalen in ruil voor internationale toenadering. Zo werd afgesproken dat een VN-wapenembargo tegen Iran vijf jaar na aanvaarding van het akkoord zou verlopen, op 18 oktober van dit jaar.

De Amerikaanse VN-ambassadeur noemt het "walgelijk, maar niet verrassend" dat haast niemand het plan voor verlenging steunde. "Iran krijgt zo groen licht om allerlei conventionele wapens te kopen en verkopen."

Andere opties

Minister Pompeo van Buitenlandse Zaken bezwoer dat de VS "blijft proberen te voorkomen dat dit theocratische terreurregime wapens kan kopen om Europa, het Midden-Oosten en de rest van de wereld te bedreigen".

De VS kijkt bijvoorbeeld of de andere landen overgehaald kunnen worden het embargo met zes maanden of een jaar te verlengen. Daarnaast overweegt het land aanspraak te doen op een regeling in het atoomakkoord waarmee alle sancties tegen Iran in een klap hersteld kunnen worden.

Landen als Rusland en China zijn van mening dat het niet aan de VS is om een beroep te doen op die maatregel, omdat president Trump zich heeft teruggetrokken uit het atoomakkoord met Iran. Hij noemde het resultaat dat zijn voorganger Obama had bereikt "het slechtste ooit".

Rusland wil samen met de landen die destijds het akkoord sloten een videotopconferentie houden om te kijken welke nieuwe afspraken er gemaakt kunnen worden. President Trump heeft nog niet gezegd of hij bereid is daaraan mee te werken.